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«Олимпиакос» – первый клуб за 22 года, выигравший финал еврокубка в родной стране. «Фейеноорд» взял ЛЕ в Роттердаме в 2002-м

Греческий клуб одержал победу над «Фиорентиной» (1:0) в финале Лиги конференций в Афинах. Последним клубом, которому удалось победить в домашнем финале еврокубка, был «Фейеноорд» – в сезоне-2001/02 нидерландский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» (3:2) в финале Кубка УЕФА в Роттердаме.

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