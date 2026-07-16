Петросян и ещё четыре фигуриста получили нейтральный статус от ISU

Международный союз конькобежцев (ISU) присвоил нейтральный статус пятерым российским фигуристам. Нейтральный статус получили выступающие в одиночном катании Аделия Петросян, Алиса Двоеглазова, Анна Фролова, Алина Горбачёва и Григорий Фёдоров.
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