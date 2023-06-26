Военное обозрение

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Китайский глобальный проект: кризис и угроза военного сценария

Китайский глобальный проект: кризис и угроза военного сценария

Новый шёлковый путь Крах модели развития Государственная поддержка экономики в Китае во II кв. 2023 года обвалилась до нуля.

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