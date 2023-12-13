Президент России Владимир Путин поздравил Совет Федерации России с 30-летием, отметив, что эта дата неразрывно связана со становлением современной российской государственности и укреплением её демократических и конституционных основ.
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