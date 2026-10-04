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Аргументы недели

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Йемен объявил о начале масштабного наступления на хуситов

Йемен объявил о начале масштабного наступления на хуситов

Международно признанное правительство Йемена официально объявило о начале крупномасштабной военной операции против поддерживаемых Ираном хуситов.

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