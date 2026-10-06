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Толкунова пела для всей страны, а сын называл её песни «колхозной самодеятельностью»

Николай Папоров — единственный сын Валентины Толкуновой, и живёт он тихо. В Москве, в квартире матери на Малой Бронной.

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