Здание Госоркестра РТ спасут от замоканий из-за поднятого на метр грунта

В Казани проведут работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Марко (Набокова)». В здании №4 по улице Гоголя сейчас располагается Государственный академический симфонический оркестр Татарстана.
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