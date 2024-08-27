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Татар-информ

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Здание Госоркестра РТ спасут от замоканий из-за поднятого на метр грунта

В Казани проведут работы по сохранению объекта культурного наследия «Дом Марко (Набокова)». В здании №4 по улице Гоголя сейчас располагается Государственный академический симфонический оркестр Татарстана.

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