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Депутат думы ХМАО заявил об ущемлении прав азербайджанцев при оформлении документов на детей

Депутат думы ХМАО заявил об ущемлении прав азербайджанцев при оформлении документов на детей

Халид Таги-заде пожаловался на дискриминацию азербайджанцев при оформлении имен. Депутат думы ХМАО седьмого созыва Халид Таги-заде заявил об ущемлении прав азербайджанцев при выписке свидетельств о рождении детей.

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Комментарии
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Андрей
а этот депутат хали заде себя считает россиянином ? Или  как? Или просто есть паспорт российский , а сам проалиевский деятель?
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12 час.
N
Nata
В советское время в поволжье  у многих представителей тюркских народов в советских документах были записи казы и оглы.
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11 час.
Михаил Васильев
Свои нац. права пусть у себя качают!
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10 час.

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