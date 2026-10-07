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Аргументы недели

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ВС РФ нанесли удары по вражеской портовой инфраструктуре: уничтожены судно и грузовики с военными грузами

ВС РФ нанесли удары по вражеской портовой инфраструктуре: уничтожены судно и грузовики с военными грузами

В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Тульской, Рязанской, Орловской, Липецкой, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

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