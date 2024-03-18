Представлены новейшие QLED-телевизоры Samsung: диагональ экрана до 98 дюймов и чип NQ4 AI Gen2

Samsung представляет новые линейки телевизоров Neo QLED, оснащенных передовой технологией Mini LED. Флагманская модель в линейке — 98-дюймовый Neo QLED, который оснащен мощным чипом NQ4 AI Gen2 с 20 нейронными сетями искусственного интеллекта для улучшения качества изображения и масштабирования контента до 4K.