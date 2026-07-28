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Жуков: «Игра «Спартака» при Карседо напоминает футбол времен Романцева»

Жуков: «Игра «Спартака» при Карседо напоминает футбол времен Романцева»

Первый заместитель председателя Госдумы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков заявил, что игра московского клуба под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо отдельными эпизодами напоминает футбол команды времен Олега Романцева.

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