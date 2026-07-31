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Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 25 по 31 июля

Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации в период с 25 по 31 июля

С 25 по 31 июля Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

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