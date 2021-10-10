Мировое обозрение

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Шойгу жестко отреагировал на участие роты почетного караула в венчании великого князя в Петурбурге

Шойгу жестко отреагировал на участие роты почетного караула в венчании великого князя в Петурбурге

Много шуму наделало венчание в Петербурге Георгия Михайловича Романова, называющегой себя великим князем.

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