Украинские ресурсы: Киев начинает сворачивать контрнаступление, так и не добившись поставленных Западом задач

Очередная попытка ВСУ прорвать российскую оборону с помощью прошедших доукомплектование бригад и подтянутых резервов, с большой долей вероятности, будет последней, Киев готовится к сворачиванию контрнаступления.
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