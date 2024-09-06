Лавров осудил хамство Киева: "Приличные люди так себя не ведут"

Глава русской дипломатии осудил заявления украинских спикеров в адрес Монголии.Украинские официальные лица очень тяжело восприняли визит Владимира Путина в Монголию и отказ Улан-Батора арестовать президента России по выданному ордеры Международного уголовного суда, который ещё год назад санкционировал его задержание.