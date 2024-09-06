Лавров осудил хамство Киева: "Приличные люди так себя не ведут"

Глава русской дипломатии осудил заявления украинских спикеров в адрес Монголии.Украинские официальные лица очень тяжело восприняли визит Владимира Путина в Монголию и отказ Улан-Батора арестовать президента России по выданному ордеры Международного уголовного суда, который ещё год назад санкционировал его задержание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии