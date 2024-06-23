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Сергей Толчинский: «Летом играю в теннис и футбол. В медиахоккей звали, но я отказался – надо потихоньку начинать тренироваться»

29-летний форвард набрал 54 (18+36) очка в 67 матчах регулярного чемпионата. В Кубке Гагарина он провел 10 матчей и отметился 4 (3+1) баллами за результативность при полезности «минус 3».

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