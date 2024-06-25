«Шмары», борец победил, не приехав, демарш армянских гимнасток: какими скандалами запомнились Игры БРИКС

Церемония закрытия Игр БРИКС в поселке Мирный Приволжского района Казани В Казани завершились Игры БРИКС — крупные международные соревнования, которые в условиях почти полного отстранения от Олимпиады стали для россиян главными в сезоне.
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