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Политолог Сатановский: на Украине нет государства, «а есть конкурирующие друг с другом банды»

Политолог Сатановский: на Украине нет государства, «а есть конкурирующие друг с другом банды»

На Украине нет государства, «а есть конкурирующие друг с другом банды». Соответствующую точку зрения в разговоре с интернет-СМИ высказал российский политолог Евгений Сатановский.

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