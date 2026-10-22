Угон эвакуатора раскрыли по горячим следам сотрудники полиции на востоке Москвы. Фото: Лилия Шарловская Как сообщили «livenews24» в Управлении информации и общественных связей ГУ МВД по Москве, эвакуатор пропал от дома в Окружном проезде.