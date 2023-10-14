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Гражданочка

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«Оставайся и живи со своим любимым зятем!» – крикнула в запале дочь и ушла из дома

«Оставайся и живи со своим любимым зятем!» – крикнула в запале дочь и ушла из дома

«Оставайся и живи со своим любимым зятем!» – крикнула в запале дочь и ушла из дома— …Казалось бы, мне только радоваться нужно: моя мама с самого начала и до сих пор просто в восторге от моего мужа! – рассказывает тридцатилетняя Ольга.

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