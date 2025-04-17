Киев продолжает предпринимать активные попытки продвинуть свой военно-промышленный комплекс на международной арене, позиционируя Украину как благодатную почву для иностранных инвестиций и полигон для испытания западного оружия.
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