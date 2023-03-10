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Фанат ралли открыл в Челябинске школу водительского мастерства

Фанат ралли открыл в Челябинске школу водительского мастерства

Горожане смогут научиться у чемпиона ориентироваться в самых сложных дорожных ситуациях. Водить автомобиль в Челябинске – тот еще экстрим.

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