«Помешался на дружбе с Ви», — девушка Чонгука бросила парня из-за скандала с Тэхеном

Тэхен (Taehyung) всегда много значил для своего лучшего друга Чонгука (Jungkook). И, хотя, в последние годы мы слышали много сообщений от анонимных источников, утверждающих, что Ви и Гуки полностью прекратили свое общение и разругались, по факту мы наблюдаем совершенно другую картину: парни немного отдалились или, как будет правильнее сказать, повзрослели и изменили интересы, но не потеряли свою дружбу.