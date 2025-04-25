Судьи не зафиксировали фол, когда Джейлен Брансон, возможно, нарушил правило зоны в концовке встречи с «Детройтом»

«Детройт» проигрывал 116:113, когда до конца матча оставалось 5 секунд. Игроки «Пистонс» готовились фолить на звезде «Никс» Джейлене Брансоне, когда тот получил пас от форварда Микэла Бриджеса.
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