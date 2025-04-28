🚨 В ДТП в Симферопольском районе погиб один человек, трое пострадали Возле села Дубки водитель автомобиля ЗАЗ Chance при обгоне выехал на «встречку» и столкнулся с Citroen C4.
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🚨 В ДТП в Симферопольском районе погиб один человек, трое пострадали Возле села Дубки водитель автомобиля ЗАЗ Chance при обгоне выехал на «встречку» и столкнулся с Citroen C4.