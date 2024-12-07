Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    МолодецБашар Асад прибыл...
  • Александр Жигилий
    Да это кольцо для неё, как носовой платок-один выпендрёж! За кем только она не бегала, начиная с "Дома-2" за братьями...Телеведущая Бород...
  • Стефания Новак
    Турки , Америка наоборот укрепляются в Сирии , а мы уходим? Это как понимать? За что наши военные отдавали свою жизнь...Дандыкин: военные...

WP: Встреча Трампа и Зеленского была подготовкой к шагам по Украине

WP: Встреча Трампа и Зеленского была подготовкой к шагам по Украине

В западных державах уверены в том, что переговорный процесс, в котором приняли участие победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский, была необходима для подготовки к скорому завершению бушующего на украинской территории противостояния.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
20 час.

Картина дня

наверх