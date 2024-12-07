В западных державах уверены в том, что переговорный процесс, в котором приняли участие победитель президентской гонки Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и глава киевского режима Владимир Зеленский, была необходима для подготовки к скорому завершению бушующего на украинской территории противостояния.
WP: Встреча Трампа и Зеленского была подготовкой к шагам по Украине
Комментарии
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СК
Сергей Карабухин
Ванга: – «Все растает, словно лед, и только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она со своего пути и не только сохранится, но и станет властелином мира»....... ДА БУДЕТ ТАК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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