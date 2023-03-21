Прокофьева о шоу-программе Ветлугина: «Много времени мы уделили не только технической стороне, но и занимались актерским мастерством, мимикой у зеркала»

Хореограф Татьяна Прокофьева рассказала, как создавалась шоу-программа Матвея Ветлугина. «Сначала мы с Матвеем планировали показать совершенно другой номер, что называется «на разрыв аорты», вынимающий душу, потому что Матвей это может сделать, раскрыть, передать.
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