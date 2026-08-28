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Царьград

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В Севастополе украинский дрон ударил в жилую пятиэтажку: Губернатор сказал о "чуде". Вот что известно

В Севастополе украинский дрон ударил в жилую пятиэтажку: Губернатор сказал о "чуде". Вот что известно

Сегодня ночью украинский дрон ударил по жилому пятиэтажному дому в Севастополе. Рассказываем о последствиях, что известно к этому часу.

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