Путин и Си Цзиньпин проводят встречу в Бишкеке

Президент России Владимир Путин проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином в Бишкеке, где пройдет саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 31 августа — 1 сентября, передает агентство «Интерфакс».
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