25 апреля 2025 года учащиеся 9 и 11 классов посетили молодёжную ярмарку вакансий.Мероприятие направлено на содействие в трудоустройстве учащейся молодежи, в том числе несовершеннолетней, в свободное от учебы время, а также содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.