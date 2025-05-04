25 апреля 2025 года учащиеся 9 и 11 классов посетили молодёжную ярмарку вакансий.Мероприятие направлено на содействие в трудоустройстве учащейся молодежи, в том числе несовершеннолетней, в свободное от учебы время, а также содействие в трудоустройстве выпускников учебных заведений.
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