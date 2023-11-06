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Мировое обозрение

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Китай через три года запустит фабрику по выпуску оперативной памяти за $21 млрд

Китай через три года запустит фабрику по выпуску оперативной памяти за $21 млрд

В конце октября стало известно, что основанная в начале этого десятилетия китайская компания Changxin Xinqiao привлекла $5,3 млрд на своё развитие и строительство предприятия по производству микросхем оперативной памяти в провинции Хэфэй на востоке страны.

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