Джигурда требует полмиллиона за картонных двойников на маркетплейсе

Звезда эстрады подал иск к маркетплейсу и изготовителю картонных манекенов с его портретом.Никита Джигурда обратился в столичный суд с требованием взыскать 500 тысяч рублей с интернет-площадки и предприятия-изготовителя, реализовавших ростовые манекены с его портретом.