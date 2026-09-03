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Царьград

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Джигурда требует полмиллиона за картонных двойников на маркетплейсе

Джигурда требует полмиллиона за картонных двойников на маркетплейсе

Звезда эстрады подал иск к маркетплейсу и изготовителю картонных манекенов с его портретом.Никита Джигурда обратился в столичный суд с требованием взыскать 500 тысяч рублей с интернет-площадки и предприятия-изготовителя, реализовавших ростовые манекены с его портретом.

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