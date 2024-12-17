Интересна концепция ударов по энергетике Украины, как косвенной атаки на Евросоюз. Мало того, что это катализатор новых волн беженцев-хохлов в ЕС, но прежде всего — это прямое давление на экономику ЕС.
Косвенная атака на Евросоюз... или при чём тут бомбардировки Россией энергообъектов Украины
Комментарии
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Андрей
"на каких условиях должна закончиться война?" Главное это нейтральный статус! Территории... Еще до начала СВО западные СМИ говорили, что ВС РФ за пару недель дойдут до западных границ У. Запад пытался заманить РФ на территорию Украины, что бы Россия начала содержать все эти территории.... А сегодня запад содержит эти территории, платя не маленькие деньги, получив в придаток, рецессию в экономике свох стран... Ведь войди Россия сегодня на всю территорию Украины, это только полицейских сил, по подсчетам специалистов, понадобиться до 600 тысяч, не считая ВС РФ... А восстановление экономики, промышленных обьектов, энергетики.... А миллионы пенсионеров, тысячи школ, больниц... А как быть с теми инвалидами, которые после украинской "антитеррорестической операции"? Их тоже более миллиона... Боюсь, что экономике РФ пришлось бы туго.... По мне так пусть и дальше запад кормит эти территории, при условии нейтралитета Украины...
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11 час.
Виктор Хованов
Украина должна стать житницей России. Зерновые, свекла (для русского борща), свинина для сала., прапорщики для армии. Впрочем, как и было испокон веку.
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11 час.
soylosan
Прапорщик и вообще в армию лет через 100 и только из детдомов с правильным воспитанием. Один бандерлог в окружении, как выяснилось, ломает мировоззрение им на раз. Слишком пановать хотят. Рабы по мировоззрению. Увы. Это в крови.
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10 час.
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