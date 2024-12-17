Косвенная атака на Евросоюз... или при чём тут бомбардировки Россией энергообъектов Украины

Андрей

"на каких условиях должна закончиться война?" Главное это нейтральный статус! Территории... Еще до начала СВО западные СМИ говорили, что ВС РФ за пару недель дойдут до западных границ У. Запад пытался заманить РФ на территорию Украины, что бы Россия начала содержать все эти территории.... А сегодня запад содержит эти территории, платя не маленькие деньги, получив в придаток, рецессию в экономике свох стран... Ведь войди Россия сегодня на всю территорию Украины, это только полицейских сил, по подсчетам специалистов, понадобиться до 600 тысяч, не считая ВС РФ... А восстановление экономики, промышленных обьектов, энергетики.... А миллионы пенсионеров, тысячи школ, больниц... А как быть с теми инвалидами, которые после украинской "антитеррорестической операции"? Их тоже более миллиона... Боюсь, что экономике РФ пришлось бы туго.... По мне так пусть и дальше запад кормит эти территории, при условии нейтралитета Украины...