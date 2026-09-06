Актёры бойкотируют любой фильм об СВО. Предательство элит?

Арина Докучаева В России назрела очередная проблема. На пятый год СВО мало кто из актёров готов сниматься в фильмах про военный конфликт с Украиной.
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может пора государству финансировать ТОЛЬКО фильмы с темой СВО.... и отмечать тех артистов, которые в них снимаются.... а либерастам - любой каприз.. за ваши деньги...
Твари не эти "режиссёры" и "актёры". Твари те, кто рулит всем и вся в стране, в разрезе кино те, кто распределяет гос. деньги на сказочки про колобков и илюх муровцев. Те, которые финансируют фильмы, где снимают всяких серебряковых и козловских.
твари!!!!
Сволочи и предатели иначе их не назовешь Пусть валят из страны и зарабатывают деньги в другом месте. Мелкие твари, их интересуют только деньги
Какую-то часть таких актёров мобилизовать в резерв для обучения, месяца на 3-4, а кокой-то части отказавшихся сниматься в проектах о СВО помешать сниматься в других проектах, вплоть до закрытия этих проектов. Приглашение к съёмке должно звучать так- Родина сказала НАДО! И только тем актёрам, которые снялись в одном-двух патриотических проектах, разрешить сниматься где угодно. И финансировать, по крайней мере сейчас, за государственный счёт проекты только нужные Родине СЕГОДНЯ Политика кнута и пряника существовала испокон веку.