NYT: выступавшие за помощь Киеву передумали после победы Трампа

Ряд американских конгрессменов, которые состоят в Республиканской партии США и до этого активно выступали за помощь Украине, изменили свою позицию после победы на выборах президента страны Дональда Трампа.
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