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Калужские новости

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Женщина погибла в ДТП с лосем в Калужской области

Женщина погибла в ДТП с лосем в Калужской области

Погибшей в ДТП с лосем в Калужской области женщине было 37 лет, она работала на заводе и оставила троих несовершеннолетних детей.

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