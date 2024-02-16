Уволенного замминистра строительства Забайкалья ждут на прежнем посту

В минстрое Забайкалья подтвердил возможное возвращение бывшего замминистра Сергея Кривощекова.Кандидатура возвращение бывшего замминистра Сергея Кривощекова проходит согласования для назначения на прежнюю должность в минстрое, пишет Чита.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии