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В РФ могут отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство

В РФ могут отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство

Ряд статей Уголовного кодекса России, касающихся предпринимательства, нужно отметить, чтобы улучшить деловой климат в стране, заявили в Минюсте, опубликовав 4 августа соответствующий законопроект на портале проектов нормативных правовых актов.

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