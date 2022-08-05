В РФ могут отменить уголовное наказание за незаконное предпринимательство

Ряд статей Уголовного кодекса России, касающихся предпринимательства, нужно отметить, чтобы улучшить деловой климат в стране, заявили в Минюсте, опубликовав 4 августа соответствующий законопроект на портале проектов нормативных правовых актов.
Ряд статей Уголовного кодекса России, касающихся предпринимательства, нужно отметить, чтобы улучшить деловой климат в стране, заявили в Минюсте, опубликовав 4 августа соответствующий законопроект на портале проектов нормативных правовых актов.
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