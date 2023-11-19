Ошибка Родиона Раскольникова была в том, что он слишком буквально понял задачу срубить побольше бабок

— Дорогой, кто эти девушки?— Ты же сама сказала, что тебе нужны на лето вьетнамки Во время урока закона Божьего кюре спрашивает ученика: — Ты можешь сказать — до какого времени Адам и Ева находились в раю?— До осени.
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