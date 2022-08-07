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Максим Галкин разочаровал поклонников шутками на латышском языке

Максим Галкин разочаровал поклонников шутками на латышском языке

globallookpress/Pravda Komsomolskaya Юморист Максим Галкин для одного из своих концертов в Латвии подготовил несколько шуток на латышском языке.

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