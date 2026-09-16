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Тухель — о победе над Мексикой на ЧМ-2026: жалел, что не съел немного травы с «Ацтеки»

Тухель — о победе над Мексикой на ЧМ-2026: жалел, что не съел немного травы с «Ацтеки»

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель высказался об эмоциях после победы над Мексикой (3:2) в 1/8 финала чемпионата мира.

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