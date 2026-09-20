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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Солари о возможном вызове в сборную Аргентины: «Это сложно, но возможно, в том числе из РПЛ. Может быть, получу его, если будут сосредоточен на команде и на игре в клубе»

Вингер « Спартака » Пабло Солари прокомментировал вызов защитника « Зенита » Романа Веги в сборную Аргентины.

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