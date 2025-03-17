Опять Россия всё испортила западу

«Помощнику Трампа пришлось ждать 8 часов, чтобы встретиться с Путиным — это было похоже на классическую демонстрацию силы»: Sky News нашел к чему докопаться в визите Уиткоффа - Путин не принял его сразу, а заставил ждать, чтобы показать свою силу.