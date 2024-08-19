«После 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев на этот жест доброй воли (речь о мирной инициативе президента России Владимира Путина) - бандитскую вылазку в Курскую область, их зверства в отношении мирного населения, целенаправленные убийства врачей, спасателей и волонтеров, атаки на гражданский автотранспорт, ракетные обстрелы жилых домов, повсеместное разграбление и даже создание угроз ядерной безопасности.