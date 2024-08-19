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С людьми, творящими такое, разговаривать не о чем

С людьми, творящими такое, разговаривать не о чем

«После 6 августа весь мир увидел ответ укробандеровцев на этот жест доброй воли (речь о мирной инициативе президента России Владимира Путина) - бандитскую вылазку в Курскую область, их зверства в отношении мирного населения, целенаправленные убийства врачей, спасателей и волонтеров, атаки на гражданский автотранспорт, ракетные обстрелы жилых домов, повсеместное разграбление и даже создание угроз ядерной безопасности.

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