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За рулем

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Импортные авто становятся роскошью: цены растут, выбор сужается. В чем причина?

Импортные авто становятся роскошью: цены растут, выбор сужается. В чем причина?

Покупка нового импортного автомобиля в России превращается в дорогостоящий и долгий квест.Как пояснил профессор Финансового университета Сергей Толкачев, удлинение маршрутов поставок, рост цен на топливо и услуги перевозчиков напрямую толкают конечную цену вверх.

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