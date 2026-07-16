Импортные авто становятся роскошью: цены растут, выбор сужается. В чем причина?

Покупка нового импортного автомобиля в России превращается в дорогостоящий и долгий квест.Как пояснил профессор Финансового университета Сергей Толкачев, удлинение маршрутов поставок, рост цен на топливо и услуги перевозчиков напрямую толкают конечную цену вверх.
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