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Marcelo Miracles на грани закрытия: что случилось с любимым брендом зумеров

Marcelo Miracles на грани закрытия: что случилось с любимым брендом зумеров

Основатель Marcelo Miracles Марк Родовский объявил, что российский бизнес бренда на грани закрытия. За год были мобилизованы ключевые члены команды — дизайнер, IT-директор и производственник, — а следом по компании ударили подорожавшая логистика и топливный кризис.

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