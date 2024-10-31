Ивановка лишилась 870 000 рублей, поверив телефонным аферистам

Жертвой телефонных аферистов стала 26-летняя жительница областного центра. С потерпевшей под видом оператора сотовой связи связался мошенник, который сообщил, что срок действия ее сим-карты заканчивается.
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