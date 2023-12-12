Кому из святых читают молитвы в церковный праздник 13 декабря 2023 года, запреты дня Марина ОнегинаВ периодах жизненных испытаний, когда ощущается упадок духовных сил и веры, православные христиане ищут утешение и поддержку в церкви.
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