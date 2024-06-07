Искусственный интеллект в российской промышленности

Что уже сделано и что еще предстоит?Какие процессы заберет на себя машина, а что останется человеку? И где искать людей, способных эффективно внедрять ИИ в производство? Об актуальности проблематики и примерах использования искусственного интеллекта рассказал заместитель генерального директора Трубной металлургической компании (ТМК) по информационным технологиям Дмитрий Якоб.
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