Искусственный интеллект в российской промышленности

Что уже сделано и что еще предстоит?Какие процессы заберет на себя машина, а что останется человеку? И где искать людей, способных эффективно внедрять ИИ в производство? Об актуальности проблематики и примерах использования искусственного интеллекта рассказал заместитель генерального директора Трубной металлургической компании (ТМК) по информационным технологиям Дмитрий Якоб.