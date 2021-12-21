На Украине более 13 млн человек полностью привили от коронавируса

Минздрав Украины сообщил, что в стране полностью привились от коронавируса более 13 млн человек. «Более 13 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс вакцинации», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
Минздрав Украины сообщил, что в стране полностью привились от коронавируса более 13 млн человек. «Более 13 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс вакцинации», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.
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