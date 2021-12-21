RT НА РУССКОМ

9 395 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alexander Schwab schwab
    Для этого есть очень интереснвй выход.Не так давно укры орали кто не скачет тот москаль.Так вот пусть теперь скачут ч...«Нафтогаз» призва...
  • Сергей Евменеев
    Пора завязывать с пиндосами!!! Они человеческого обращения не понимают, поэтому должны дохнуть ВЕЗДЕ и ВСЕГДА!!! ЧВК ...В ДНР заявили о п...
  • Елена Мамонова
    Согласна с нимЛавров назвал зая...

На Украине более 13 млн человек полностью привили от коронавируса

На Украине более 13 млн человек полностью привили от коронавируса

Минздрав Украины сообщил, что в стране полностью привились от коронавируса более 13 млн человек. «Более 13 млн человек получили две дозы вакцины против COVID-19 и завершили курс вакцинации», — говорится в сообщении в Telegram-канале Минздрава.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх